أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لملتقى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

ريم عبدالعزيز - بدر الحارثي تصوير محمد السعران(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل اختتام الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه جمعية ” لأجلهم ” في فندق الانتركونتنتال بالرياض.

وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل : “الحقيقة الإنسان يسعد في مثل هذه المناسبات حينما يرى أبناء الوطن وبناته يقفون في هذه المواقف المشرفة لرعاية هذه الفئة للمجتمع وبلا شك هذا الدور المهم جدا، ويعد دور من أدوار التكافل الاجتماعي فأرجوا التوفيق للجميع، وجمعية “لأجلهم” بقيادة الأميرة نوف وزملائها بمجلس الإدارة اعتقد أنهم يخطون خطوات مميزة لمستوى رائع جداً ومنهج جميل ويقدمون هذه الباقات من هذه العطاءات لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف سموه “وطننا ولله الحمد يشجع هذه الأمور جميعها بقيادة رائدنا وقائدنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وهذه الدولة الرشيدة تقف مع هذه الفئات ومع العمل الاجتماعي”.

وتابع سموه قائلاً ” أشيد بمن يتبارى ويقدم هذا الدعم في هذه الجمعيات التي تنظر إلى العطاء أهم أمورها وأهم ما يجب ان تقوم به فارجوا أن شاء الله أن يوفقون جميعاً لرعاية الشؤون الاجتماعية هذا الأمر الذي تقدمه وأن يقفون معه خير موقف لأننا في حاجة لمثل هذه الأمور ليكون التكافل الاجتماعي على أكمل صوره في بلدنا المعطاء “.

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية ” لأجلهم ” صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر كلمة أوضحت فيها الرؤية المستقبلية ورسالة الجمعية وأهدافها، مبينة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وتشرف عليها.

وأشارت إلى أن الملتقى وما شهده من ورش ومحاضرات قدمها عدد من المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وحضرها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وطلاب الجامعات والمهتمين بالمجال.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض الفائزون بجوائز التميز والراعي الإعلامي صحافيو الوطن والجهات الداعمة، ثم التقطت الصور التذكارية.