وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين- المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:– مسؤول التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإعلان)، أو ما يعادلها، ومسؤول الأكاديمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

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