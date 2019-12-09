نادي الإبل ينظم مزاد النخبة.. الثلاثاء

بدر الحارثي(صدى):

ينظم نادي الإبل “مزاد النخبة”، الأول من نوعه في عالم الإبل، والذي يقام قبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في الصياهد الجنوبية للدهناء.

ويقام المزاد على نخبة من الفرديات، من بينها الفردية السعودية الحاصلة على المركز الأول في فئة فردي الدق مجاهيم، في النسخة الثالثة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي أقيم العام الماضي، وتعود ملكيتها للأمير عبدالرحمن بن خالد آل سعود.

وقال النادي في بيان له بأن الفرديات تتوافر منها جميع الألوان، منها ما يعرض للمرة الأولى للبيع، وغير معروفة على الساحة، وتعد من السلالات القوية جداً، القادرة على سد احتياجات المشاركين في مهرجان الإبل.

ويضاهي مزاد النخبة أقوى المزادات العالمية، إذ يقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتسع لـ 700 شخص.

يذكر أن نادي الإبل يهدف من وراء المزاد إلى دعم الموروث العربي الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية، لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية، إذ تحظى باهتمام خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.