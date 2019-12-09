بعد تتويج منتخبهم بكأس الخليج.. البحرين تعلن الإثنين إجازة رسمية

نواف السالم(صدى):

وجه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التهنئة إلى لاعبي المنتخب البحريني بفوزه ببطولة الخليجي 24.

وقرر ملك البحرين منح مواطنيه إجازة رسمية، غدا الإثنين، بمناسبة التتويج.

ومن المقرر أن تكون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إجازة، إضافة إلى جميع المدارس في البحرين، وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24.