بعد تتويج منتخبهم بكأس الخليج.. البحرين تعلن الإثنين إجازة رسمية
وجه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التهنئة إلى لاعبي المنتخب البحريني بفوزه ببطولة الخليجي 24.
وقرر ملك البحرين منح مواطنيه إجازة رسمية، غدا الإثنين، بمناسبة التتويج.
ومن المقرر أن تكون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إجازة، إضافة إلى جميع المدارس في البحرين، وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3242 ] نشر منذ 48 دقيقة
يستاهلون اخواننا البحرينين الفرحة
وفرحة البحرينيين تستاهل اجازة