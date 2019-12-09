إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في القدم بحفرالباطن

ريم عبدالعزيز(صدى):

تمكن بفضل الله الفريق الطبي المختص بمستشفى الملك خالد من إنهاء مُعاناة طفل من تشوهات خلقية منذ ولادته بالقدم اليمنى مع اعوجاج القدم للداخل وعدم قدرته على الوقوف بالشكل الطبيعي أثناء المشي وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص إجراء عملية جراحية تم من خلالها إستئصال العظام ونقل الأوتار مع إعادة ترميم القدم وإستطالة الأوتار لإصلاح التشوهات حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة مع القدرة على الوقوف بالشكل الطبيعي والمشي ولله الحمد .