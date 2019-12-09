شريف مدكور يُصاب بفيروس جديد بسبب العلاج الكيماوي

القاهرة(صدى):

أعلن الإعلامي شريف مدكور إصابته بفيروس في الدم بسبب العلاج الكيماوي المكثف؛ حيث قلت مناعته.

وقال مدكور: تسبب الفيروس في ارتفاع درجة حرارتي تصل إلى 39 لمدة شهر، نظرا لقلة مناعتي نتيجة العلاج الكيماوي المكثف.

وتابع : توجهت لمستشفى دار الشفاء، وتم نقل كيسين دم نظرا لضعف مناعة جسمي وحتى يقوى للقضاء على هذا الفيروس.

وطمأن شريف مرضى السرطان قائلا: مش عايزكم تقلقوا الفيروس ليس له علاقة بمرض السرطان ده بس إهمال مني.

ووجه نصيحة لمرضى السرطان بعدم الخروج دون كمامة على الأنف والفم نظرا لضعف مناعة من يتعاطى جلسات الكيماوي قائلا: “أنا خلاص قررت مش حسلم على حد تاني وهرتدي كمامة على أنفي.