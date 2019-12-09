هيئة المحاسبين تعزز دورها بعقد لقاءات مع طلبة المحاسبة بالجامعات السعودية

محمد السعران(صدى):

تنظم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين عدد من اللقاءات اليوم الاثنين مع طلبة قسم الادارة والاقتصاد بالجامعات السعودية.

وتأتي هذه اللقاءات إنطلاقا نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ وسعيًا لتوطين وظائف المحاسبة والمراجعة بالقطاعات بحلول عام ٢٠٢٢ لعقد شراكات اوسع وبناء مستقبل واعد بمرافقة الطالب منذ دخوله هذا التخصص إلى تخرجه منه لبناء كوادر وطنية واعدة في هذا المجال الذي يعد أحد الشرايين الرئيسية في الاقتصاد الوطني، وجاءت هذه اللقاءات ايماناً بدور التعليم واهميته لذلك حرصت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين مواكبة التعليم المتوائم مع سوق العمل الذي سيكون المحصل الحقيقي لكل هذه السنوات من التعلم .

وتعمل الهيئة على التنمية الفاعلة والمستدامة في هذا المجال وهي:

( التسجيل المهني – محاربة الشهادات المزورة – و إدخال التكنولوجيا على تخصص المحاسبة ).

ومما تفخر به الهيئة هو تقدم المملكة ٨ مراكز في مؤشر قوة معايير المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم .