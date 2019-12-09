عبدالرحمن بن مساعد يهاجم مروجي شائعات وفاته: اتقوا الله

ماجد محمد(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق، على شائعات وفاته التي انتشرت خلال الفترة الماضية، معربًا عن استياءه من انتشار مثل هذه الشائعات.

وطالب «بن مساعد» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بضرورة مراعاة مشاعر أفراد أسرته وأحبائه من مثل هذه الاخبار المفجعة، وما قد تُسببه من ضرر على حالتهم النفسية.

وقال «ما أسوأ من يحرص على أن يكون أول ناقلي خبر وفاة أحد والمسارعة بإعلان ذلك، والأسوأ من ذلك من يروّج وفاة شخصية عامة-الترند اليوم-».

ووجه رسالة قاصية لمروجي هذه الشائعات، قائلًا «كل إنسان بما في ذلك الشخصيات العامة له أحباء وأصدقاء، اتقوا الله فيهم وفي مشاعرهم، أنا سبق وتوفيت مرتين بنفس الطريقة.. لا تستعجلوا كلنا سنموت!».

وانتشر خلال اليومين الماضيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شائعات حول وفاة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وتناقلتها وسائل الإعلام دون تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات.