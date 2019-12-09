بعد فوز البحرين..فجر السعيد تسخر من أصالة: هذا عيب التجنيس العشوائي

أميرة خالد(صدى):

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من الفنانة السورية أصالة، بعد فوز منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج، في محاولة لتذكيرها بجنسيتها البحرينية المكتسبة رغم جنسيتها السورية.

وأشارت السعيد خلال سخريتها إلى تجاهل أصالة لتهنئة منتخب البحرين رغم حملها للجنسية.

وقالت: اللي يمون على أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية.

وأضافت: دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي.