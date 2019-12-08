توقيع اتفاقية بين جمعية تمكين الشباب وتام لتقنية المعلومات

سعيد العجل(صدى):

تم توقيع اتفاقية بين جمعية تمكين الشباب لتنمية المجتمع مع شركة تام لتقنية المعلومات وذلك للاستفادة من منصة جسارة في تعزيز وتمكين الشباب من الابتكار الاجتماعي والمساهمة في تقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية والوقفية .

وقد ثمن الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف رئيس مجلس إدارة جمعية تمكين الشباب الدور الرائد لشركة تام في تعزيز الابتكار في المجتمع والدعم الذي وجدته الجمعية من الشركة في مجال الابتكار الاجتماعي .

وصرح الأستاذ فيصل الغامدي مدير منصة جسارة أن هذه الاتفاقية ستتيح للجمعيات الخيرية والجهات الوقفية وغير الربحية في تقديم تحدياتهم المجتمعية للجمهور من خلال منصة جسارة والاستفادة من الأفكار الخلاقة والحلول المبتكرة المقدمة من أفراد المجتمع .

تأتي هذه الاتفاقية كأحد المبادرات الاستراتيجية للجمعية لتمكين الشباب من العمل التنموي والمجتمعي بما يخدم رؤية المملكة 2030 .