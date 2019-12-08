شاهد.. مدافع البحرين يحرج قناة الكأس القطرية: «كثرة الكلام للحريم»

نواف السالم(صدى):

أحرج أحمد مبارك بوغمار مدافع منتخب البحرين ، قناة الكأس القطرية، على خلفية تعليقات محللها الرياضي سيف الجابري.

وكان سيف الجابري أهان المنتخب البحريني بقوله: منتخب البحرين لن يحقق بطولة خليجي24 وسيكمل 51 عامًا بدون أي بطولة.

وفي حوار مع اللاعب عقب الفوز اليوم على الأخضر، قال اللاعب عبر قناة الكأس أيضًا : محلل قناة الكأس قال إننا بنكمل أكثر من 50 سنه بدون البطولة وردينا عليه وكثر الكلام للحريم.