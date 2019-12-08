تأجيل المشاورات الخاصة بتكليف رئيس وزراء لبناني

وكالات(صدى):

قررت الرئاسة اللبنانية، تأجيل المشاورات النيابية الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد إلى الأسبوع المقبل، على خلفية انسحاب رجل الأعمال سمير الخطيب من الترشح.

وأوضحت في بيان لها، أنه «في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية وإفساحا بالمجال أمام المزيد من المشاورات قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غدا إلى الإثنين 16 ديسمبر كانون الأول الجاري».

ويأتي انسحاب الخطيب من الترشح، على خلفية أنباء بتسمية سعد الحريري بإعادة تشكيل الحكومة من جديد، بعدما كان قد استقال في نوفمبر الماضي.