4 معايير تحدد أجمل الصقور في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز

الرياض(صدى):

تنطلق يوم الخميس المقبل مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية بمشاركة صقارين من داخل المملكة وخارجها يتنافسون على مدى 3 أيام للظفر بالجوائز التي بلغت 3 ملايين ريال.

ويتم تحديد الفائز من خلال 4 معايير هي ” تناسق الطول واللون ” , و ” أجزاء الجسم ” , و ” دقة الريش ” , و ” الاصطفاف ” , حيث ستشمل المنافسات.

يذكر أن المنافسات تشمل إقامة 5 أشواط, حيث يقام يوم الخميس شوطان للفئتين حر من حر فرخ ، وحر من حر قرناس، ومثلهما يوم الجمعة للجير بيور، للفرخ والقرناس، فيما يقام الشوط الخامس والأخير يوم السبت لفئة الحر قرناس, حيث خصص لكل شوط جوائز بمبلغ 600 ألف ريال ” بواقع 300 ألف و200 ألف و100 ألف ريال لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.