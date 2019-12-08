بعد الخسارة.. رينارد: «ليس نهاية المطاف»

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب الأخضر هيرفي رينارد إن سبب الهزيمة أمام البحرين في نهائي كأس خليجي 24 هو إهدار الفرص.

وأضاف رينارد في مؤتمر صحفي: أهئ البحرين على اللقب، كان بالإمكان أفضل مما كان، لكننا أضعنا العديد من الفرص التي لم تُستغل بشكل مثالي، في المقابل كز المنافس بشكل جيد.

وتابع: الخسارة ليست نهاية المطاف، شاركنا في البطولة وحققنا العديد من الأهداف التي ستسهم في تحقيق الهدف الأهم ألا وهو التأهل لكأس العالم.

ولفت إلى أن اللاعبين محمد خبراني، وحسان التمبكتي ينتظرهما مستقبل كبير.

يذكر أن المنتخب البحريني حصد لقب البطولة الخليجية لأول مرة في تاريخه، بينما حصد المنتخب الوطني اللقب من قبل ثلاث مرات.