إنطلاق أعمال المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية

عمر شيخ(صدى):

ضمن الجهود الرامية لتحسين كفاءة الطاقة وتكامل مصادرها وترشيد استهلاكها ورفع درجة الوعي بأهميتها والحلول المتقدمة فيها ، ووسط حشد عربي ودولي من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها؛ تنطلق في جدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 من ديسمبر الجاري ، وعلى مدى ثلاثة أيام أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019 تحت شعار :- ( نحو شبكات المستقبل ) – وذلك برعاية من وزارة الطاقة .

تعقد الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان :- ( جهود وطنية نحو شبكات ذكية ) ، ويديرها الإعلامي ومقدم النشرات الإقتصادية / ناصر الطيبي – من قناة العربية ، وبمشاركة أصحاب المعالي الدكتور / غسان بن عبد الرحمن الشبل ( رئيس هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية ) ، والدكتور / سعد بن عثمان القصبي ( محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ) ، والدكتور / خالد بن صالح السلطان ( رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ) ، والدكتور / عصام بن عبدالله الوقيت ( مدير مركز المعلومات الوطني ) ، والمهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل ( نائب وزير الصناعة والثرة والمعدنية ) .

يشهد المؤتمر سبع جلسات متخصصة حول تكامل الشبكات الكهربائية مع مصادر الطاقة المتجددة ، وحلول الإتصالات وتقنية المعلومات لمجابهة تحديات المنظومة الكهربائية ،

و أحدث التطورات التقنية لتخزين الطاقة ، و تخطيط أنظمة الطاقة ومشاريع الشبكات و عملياتها و صيانتها ،و الجوانب التنظيمية لعمليات السوق الصناعية للطاقة ، و المدن الذكية و المركبات الكهربائية ، و يتحدث فيها ( 40 ) متحدثً من داخل المملكة وخارجها ، كما تعقد عدة جلسات لعرض نحو ( 60 ) ملصقًا علميًا للباحثين والباحثات من مختلف المعاهد والجامعات .

و يتضمن اليوم الأول تسع ورشات عمل تقدمها عدة جهات أكاديمية وصناعية من داخل المملكة وخارجها ، حيث تعرض أرامكو السعودية تجربة حول الأمن السيبراني ، وتقدم جامعة كولورادو الأمريكية خبرة إدارة الأحمال الكهربائية ، و تستعرض هواوي المواصفات والمقاييس المستخدمة لتطبيق إنترنت الأشياء ، بينما تعرض شركة المياه الوطنية تجربة تركيب العدادات الذكية في قطاع المياه في المملكة وأبرز التحديات .

و في السياق ذاته تقدم شركة المختبر الخليجي الدراسات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وربطها بالشبكات الكهربائية ، بينما تناقش شركة نوكيا إستخدامات الأنظمة اللاسلكية لرفع موثوقية الأنظمة الكهربائية ، ويقدم برنامج إكتفاء عرضًا حول الثورة الصناعية الرابعة ثم تقدم شركة ضوئيات المتكاملة ورشة عن أساسيات ومفاهيم إنترنت الأشياء ، ويقدم مجلس مهندسي الكهرباء والإلكترونيات عرضًا حول أسس كتابة ورقة علمية قابلة للنشر و تستهدف الباحثين والطلاب والطالبات لتعليمهم مبادئ كتابة الورقة العلمية مما يسهم في إمكانية نشرها في المؤتمرات و الملتقيات المحلية والدولية .

و يشهد المؤتمر مساء اليوم الأول ثلاث محاضرات تثقيفية تستهدف العامة وغير المتخصصين حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء محاضرة عن خدمة حسابي وطريقة تسجيل العداد الكهربائي كخطوة اولى نحو الإستفادة من بقية الخدمات ، والمحاضرة الثانية تقدمها شركة المياه الوطنية عن برنامج قطرة أحد البرامج الوطنية لترشيد استهلاك المياه

و رفع الوعي لدى أفراد المجتمع لترشيد إستهلاك المياه ، و تقدم كذلك هيئة تنظيم الكهرباء

و الإنتاج المزدوج محاضرة بعنوان اعرف حقك وواجباتك في إستهلاك الخدمة الكهربائية بهدف زيادة الوعي لدى العامة .

تجدر الإشارة إلى أن حفل إفتتاح المؤتمر سيقام صباح يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 م بحضور العديد من الوفود من داخل وخارج المملكة ، كما يقام على هامش المؤتمر معرضًا متخصصًا لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية لعرض أهم المنتجات والحلول الحديثة .