صحة عسير: 134 حالة أُصيبت بالتسمم

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عن آخر المستجدات في واقعة تسمم أكثر من 100 حالة في محافظة محايل.

وأفاد بأن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل حالات توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي.

وتابع: وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات؛ فقد تابع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري تنفيذ توجيهات أمير المنطقة، والاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الحالات منذ وصولها إلى المنشآت الصحية.

وأوضح أن عدد الحالات المنومة حاليًا بلغ 120 حالة في مستشفيات المنطقة، فيما تم تسجيل 14 حالة أخرى، مؤكدًا أن الجميع وضعهم الصحي مستفر.

وأشار إلى أنه تم البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادة في مثل هذه الحالات، وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.