«تداول» تعلن عن ملكية الأجانب في أرامكو

علي القحطاني(صدى):

أوضحت السوق المالية «تداول»، أن ملكية المستثمرين الأجانب في شركة أرامكو السعودية، تبلغ 0.01% من رأس مال الشركة البالغ 200 مليار سهم.

وأشارت «تداول» إلى أن ذلك يأتي ذلك بعدد 20 مليون سهم، والتي تمثل نحو 0.7% من الـ3 مليار سهم، التي تم طرحها للاكتتاب العام.

وأكدت أن ملكية جميع المستثمرين الأجانب، تتضمن نسبة تملك المستثمرين الأجانب مجتمعين عدا ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.

يشار إلى أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الاربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.