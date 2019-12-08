الاتحاد يواصل تدريباته ويحتفلون بـ الشمراني (صور)

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحضيراته اليوم الأحد، بمتابعة من رئيس النادي الأستاذ أنمار عبدالله الحائلي والرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ حمد الصنيع.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران باقي العناصر على جوانب لياقية وفنية.

وبدأ اللاعب البرازيلي جوناس برنامجه التأهيلي بالدوران حول الملعب، بمتابعة الجهاز الطبي تمهيدا لانضمامه للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

كما أقام مدرب الفريق تين كات حفل عشاء للاعبين بعد نهاية التدريب، واحتفى اللاعبون بزميلهم حمدان الشمراني بمناسبة عقد قرانه.

قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة يوم غد، على أن تستأنف التمارين يوم الثلاثاء المقبل.