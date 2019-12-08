3000 مشارك في مبادرة أنتم أملنا التطوعية

سعيد العجل(صدى):

حققت مبادرة (أنتم أملنا ) التطوعية بحديقة الملك عبدالله ، رقماً مميزاً في عدد الساعات التطوعية بلغ “400” ساعة تطوعية ، بمشاركة نحو “50” متطوعاً .

وقال مدير إدارة المشاركة المجتمعية لافي الحربي أن الفعالية تأتي في إطار تفعيل اليوم العالمي للتطوع ، ونجحت في تحقيق مستهدف بعدد “3000” مشارك ، وحظيت برعاية من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري .

وضمت الفعالية ( ركن تدريبي ) للاسعافات الأولية للمستهدفين بعدد ٨٥ طالب وطالبة من مدارس الشاملة العالمية.

كما شارك د. التويجري بمبادرة المشي برفقة الطلاب والطالبات والزوار ، وفي نهاية مبادرة المشي تم توعيتهم بأهمية المشي للمحافظة على صحتهم ومنحهم هدايا تذكارية.

كما قدم ركن الاستشارات الطبية ( أسأل طبيبك ) ، وركن للتثقيف الصحي والتوعية عن المضادات الحيوية ، وركن التغذية العلاجية ، وركن فحص الأسنان ، وركن تطعيم الانفلونزا بإستخدام تقنية ( VR ) ، وركن لاكتشاف مرضى السكري والضغط.

وأنشطة ترفيهية للزوار الرسم ومسابقات توعوية للزوار.

وقدم الحربي شكره لمشرفة المبادرة الأخصائية ريوف المطيري على فكرة المبادرة ولجميع طاقم العمل بالمشاركة المجتمعية وجميع المتطوعين .

منوها بدور جميع الادارات بصحة الرياض ومستشفيات المنطقة على دورهم الفعال ومشاركتهم المميزة في فعاليات “تطوعي صحة3” .