شاهد.. متطوع من حزب الله يفضح الحزب: « جعلونا نأكل من القمامة »

بيروت(صدى):

فضح شاب لبناني حزب الله وحركة أمل مؤكدا أنهم لايهتمون بالشعب وجعلوه بلا عمل.

ومزق الشاب الغاضب وهو متطوع من حزب الله بطاقة عضويته أمام كاميرا ” العربية ” و ” الحدث ” بعد أن ضاقت به الحال وظل بلا عمل نحو 7 أشهر.

وقال الشاب إنه متطوع كان يعمل مع حزب الله إلى أن طردوه بدون سبب من وظيفته.

وأضاف: أنا شيعي، ابن بعلبك، وأموت من الجوع، كلما بحثت عن وظيفة طلبوا مني واسطة من حركة أمل، ديوني زادت إلى أكثر من مليوني ليرة.

واستكمل : أنا عاطل عن العمل منذ 7 أشهر، ولا أحد يساعدني من حزب الله أو حركة أمل، انتخبناهم وعندما احتجناهم لم نجدهم.

ولفت إلى أنه شاهد بعينه الناس في منطقة بعلبك الهرمل يأكلون من القمامة دون أن يتحرك أحد لنجدتهم.

وأضاف: إذا لم يكن لديهم ما يقدمونه، فليتركوا مواقعهم لغيرهم

وتوقع أنع بعد إعلان شكواه وسخطه سيتهموه بالعمالة لإسرائيل، لأن هذا دأبهم مع كل من يعارضهم، على حد تعبيره.