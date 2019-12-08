بالفيديو.. توضيح بشأن إلغاء اشتراط مدخل العزاب والعوائل للمطاعم

عادل الحربي(صدى):

أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف، خالد الجماز، أن الوزارة حدثت أنظمتها للمحلات والمطاعم في 12 اشتراطًا جديدًا جميعها تخدم المواطنين.

وقال الجماز، في حواره إلى برنامج “ يا هلا ” إن الأنظمة القديمة كانت تشترط على أصحاب المطاعم مدخلًا للعزاب وآخر للعوائل، والآن أعطت المستثمر الحرية في وجود مدخل واحد للمطعم، أو مدخلين كما هو مألوف.

وأشار إلى أن محطات الوقود كانت تعاني اشتراط مساحات كبيرة، واليوم يمكن للمستثمر إقامة محطة على أي مساحة، بشرط التقيد بعدد معين من مضخات البنزين، موضحًا أن مساحة المباني الصحية سوف تعتمد حسب عدد الأسرّة.