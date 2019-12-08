البحرين يُتوج بـ كأس الخليج على حساب الأخضر

نواف السالم(صدى):

تُوج المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، ببطولة كأس الخليج ( خليجي 24 )، بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

وأحرز محمد الرميحي هدف المبارة الوحيد للبحرين في الدقيقة 69 على يسار حارس الأخضر فواز القرني لتصطدم في القائم ثم تدخل الشباك.

يذكر أن البحرين تُتوج لأول مرة ببطولة كأس الخليج منذ 24 عامًا (مدة البطولة).