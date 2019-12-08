البحرين يُتوج بـ كأس الخليج على حساب الأخضر
تُوج المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، ببطولة كأس الخليج ( خليجي 24 )، بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون رد.
وأحرز محمد الرميحي هدف المبارة الوحيد للبحرين في الدقيقة 69 على يسار حارس الأخضر فواز القرني لتصطدم في القائم ثم تدخل الشباك.
يذكر أن البحرين تُتوج لأول مرة ببطولة كأس الخليج منذ 24 عامًا (مدة البطولة).
المليليح[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 1 ساعة
قلت راح يفوز المنتخب السعودي بعد ما جو لاعبين الهلال الدوليين مع ان البحرين أضعف من الكويت
محمد[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 1 ساعة
ضيعنا الدولي الهلالي سلمان الفرج
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك يالحمر ويستاهل
اضعناها وماهي مكتوبة لنا والقاعدة تقول اذا لم تسجل يسجل عليك
مرجن[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 60 دقيقة
بكل صراحة استهتار سلمان الفرج وأنانية سالم الدوسري هي من اضاعة الكأس
مع الهلال يلعبون بجدية ومع المنتخب تعالي وغطرسة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88779 ] نشر منذ 42 دقيقة
مبروك للمنتخب البحريني ، وحظ اوفر للمنتخب الأخضر ..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4133 ] نشر منذ 40 دقيقة
مبروك لأ شقائنا البحرينيين
الكأس ماراح بعيد