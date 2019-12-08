حساب المواطن يوضح تأثير وجود عمالة منزلية على الدعم
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تأثير وجود عمالة منزلية على الدعم
وجاء ذلك ردا على استفسار من مواطن قال فيه :” السلام عليكم اذا كان بسمي خادمة وسايق هل يتم إيقاف الصرف وشكرا “.
ورد البرنامج قائلا: عليكم السلام، وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وووووووو[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشغلكم انتم وهالدعم .. ماتسوى علينا 463 ريال ذليتونا كل شوي توضحون ..