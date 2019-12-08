بالصور.. النصر يستأنف تدريباته استعدادًا للتعاون

ماجد محمد(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، تدريباته اليومية استعدادا لمباراة الفريق مساء الجمعة أمام نادي التعاون في مدينة الرياض.

واشتملت التمارين على «تمارين لياقية، مناورة كروية، إجتماع فني للنادي الصحي».

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة البكيرية بالجري حول الملعب توجهوا بعدها للنادي الصحي.

وبدأت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة، وطبق المدرب عددا من الجوانب اللياقية قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

ويواجه النصر التعاون في منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يحتل فيه النصر الثاني والتعاون المركز الرابع.