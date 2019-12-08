مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يعقد اجتماعاً بهيئة محافظة تنومة والمراكز التابعة لها

محمد بن طحيطح(صدى):

عقد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبد الله الشهري اللقاء التوجيهي لهيئة محافظة تنومة والمراكز التابعة لها.

وثمن فضيلته للجميع مايبذلونه من جهود لتحقيق رسالة الرئاسة العامة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأنظمة والتعليمات الشرعية.

بعد ذلك جرى استعراض جدول أعمال اللقاء ومناقشة كل ما من شأنه تطوير وتعزيز أداء العمل بالحكمة والموعظة الحسنة مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرعية في ذلك.

عقب الاجتماع تجول فضيلته في مبنى الهيئة واطلع على معرض التحذير من جريمة الابتزاز والذي نفذ في عدد من الكليات والمدارس بمحافظة تنومه، واستمع فضيلته إلى نبذة عن ما يحويه هذا المعرض من إرشادات و رسائل توعوية ومقاطع فديو تبين خطورة هذه الجريمة وسبل معالجتها.