هيئة الأمر بالمعروف بالطائف تنشر لوحات توعوية في عدد من المواقع

إبراهيم الزهراني(صدى):

ضمن التعاون والشراكة بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف وأمانة الطائف استعانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف باللوحات الإعلانية التابعة لأمانة الطائف في نشر رسائل توعوية وتوجيهية.

واشتملت على أهمية الصلاة وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن فضل الإحسان للوالدين وعبارات إرشادية عن الأمن الفكري، وخطورة الأفكار الضالة.

كما احتوت اللوحات الإرشادية على رسائل عن دور المجتمع في حفظ الأمن.