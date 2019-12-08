إمارة الباحة تبدأ استقبال طلبات التقديم على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

بدأ اليوم الأحد، التقديم على وظائف إمارة منطقة الباحة الإدارية الشاغرة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وكانت إمارة الباحة قد أعلنت عن 7 وظائف شاغرة على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

ودعت الإمارة الخريجين الحاصلين على الدرجة العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية لمدة خمسة أيام.

وأوضحت أن الشروط تتضمن، أن يكون المتقدم:

• خريج درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنة دليل تصنيف الوظائف ).

• خريج الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

• خريج درجة الماجستير ( حسب ما تضمنة دليل تصنيف الوظائف).

• إختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

• الأولوية في الترشيح التخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية

• توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

• المقابلة الشخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطا.

• سیتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال إختلاف البيانات أو عدم إجتياز المقابلة الشخصية.

• سيتم استبعاد المرشح والترشيح النهائي.

• سيتم بعد الإنتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وستقوم إمارة منطقة الباحة بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الانترنت، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا.