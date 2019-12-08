ليستر سيتي يُلاحق ليفربول برباعية في شباك أستون فيلا

نواف السالم(صدى):

واصل ليستر سيتي ملاحقة ليفربول برباعية في شباك أستون فيلا مقابل هدف واحد في إطار الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل لليستر سيتي فاردي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله النيجيري كليتشي إيهياناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 41، وقلص جاك جريليش الفارق، بتسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بينما أضاف إيفانز الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 49، وعاد فاردي لهز الشباك من جديد.

وعزز فاردي صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، متفوقًا بفارق 5 أهداف على أقرب ملاحقيه تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

ورفع ليستر رصيده إلى 38 نقطة، ويواصل مطاردة ليفربول (المتصدر)، الذي يبتعد عنه بفارق 8 نقاط، فيما تجمد رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الساب.ع عشر (الرابع من القاع).