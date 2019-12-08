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رئيس الوزراء البريطاني يعترف بأسوأ ذنب ارتكبه

رئيس الوزراء البريطاني يعترف بأسوأ ذنب ارتكبه
لندن(صدى):

صدم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الجماهير بالكشف عن أسوأ ذنب ارتكبه على مدار حياته، مؤكدًا أنه على استعداد للإفصاح عنه.

وأوضح ” جونسون ” اليوم الأحد، خلال سؤاله عن أسوأ ذنب ارتكبه، أنه يتمثل في قيادته الدراجة على الرصيف المخصص للمشاة.

وقال ” أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائمًا أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة”، مضيفًا ” أريدكم أن تعرفوا أنني أعارض تمامًا وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف واعتقد أن هذا خطأ، وأشعر بالضيق من ذلك، لكنني صعدت بالدراجة على الرصيف “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 88770 ] نشر منذ 19 دقيقة

ههههههههههههههه ,,

.. ياهملااالي ..

[ عدد التعليقات: 3006 ] نشر منذ 18 دقيقة

ازرق برى وجوة انت وترامب

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