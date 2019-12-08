وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني 

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية الدكتور علي رضا رشيديان والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية إيران.

ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية إيران بموسم حج 1441هـ.

إلى ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران و الخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على تيسير كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كافة أنحاء العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم، مؤكدًا أن الوزارة أنهت الترتيبات الخاصة لحجاج الجمهورية الإيرانية لموسم حج هذا العام ١٤٤١ه_ ، وأن المملكة ترحب بحجاج بيت الله الحرام من كل الطوائف والمذاهب والجنسيات في أرض الحرمين الشريفين.

من جهته أعرب معالي رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية عن شكره وتقديره لمعالي وزير الحج والعمرة ومعالي نائبه على حسن الاستقبال والضيافة، معربًا عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا العام كما كان في الأعوام السابقة.