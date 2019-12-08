بعد رقصها المثير مع سيارتها .. زوجة أحمد الفيشاوي: دي نعم ربنا

القاهرة(صدى):

ردت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، على المنتقدين لها بعد ظهورها ترقص بجوار سيارتها الفارهة في شوارع القاهرة.

وأكدت ندى الكامل، أن السيارة واحدة من 3 سيارات تمتلكها، مشيرة إلى أنها لا تقصد استفزاز الجمهور وإنما ما تكتبه الصحف هو ما يتسبب في ذلك.

وأشارت إلى أن كل إنسان لديه نعمة وقصادها هناك نعم أخرى مأخوذه منه، مشددة على نعمة الصحة التي كررتها أكثر من مرة.

وتابعت أنها لا تبحث عن الشهرة ولا تحب الحياة المسلط عليها الأضواء، هي فقط زوجة الفنان أحمد الفيشاوي.