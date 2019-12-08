مدير الأمن العام يترأس أولى جلسات الملتقى الخامس لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمن العام

سعيد العجل(صدى):

ترأس معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أولى جلسات الملتقى الخامس ” للاتصالات وتقنية المعلومات ” الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد 11-4-1441هـ بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي الذي يشارك فيه كافة مدراء الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف مناطق المملكة بحضر مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات.

وفي مستهل كلمة معالي مدير الأمن العام رحب فيها بكافة المجتمعين ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتطلعاته – حفظه الله – على أن تكون مخرجات هذا الملتقى متجانسة مع الدعم والتعزيز الذي يتلقاه الأمن العام من القيادة الرشيدة حفظها الله في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظة الله – التي تؤكد على أهمية الاستمرار والتوسع في إحلال التقنية وامن المعلومة خدمة للمستفيدين من أعمال الأمن العام بمختلف المناطق

وقال:- الفريق الحربي أن هذا الملتقى يقام في ظل التطورات المتلاحقة للتقنية المعلوماتية والاتصالية التي تعاظم دورها حديثا وتوسع الاعتماد عليها ففضل ما وفرته حكومتنا الكريمة من إمكانيات عاليه أسهمت في اختصار للوقت والجهد وتقريب المسافات وتسهيل للخدمة التي يطمح المواطن والمقيم الحصول عليها من إدارات الأمن العام “امنيا او مروريا او وإنسانيا ” وليس لنا عذر في مواكبة النهضة الاتصالية والمعلوماتية التي نشهد تناميها كل يوم خاصة أن المملكة جعلتها ضمن الأولويات التطويرية التي تحقق فيها الشيء الكثير .

وكان الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمن العام اللواء سلمان السلمان استعرض من خلالها ابرز الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمساهم في أنجاح مهام الأمن العام وإداراته المختلفة بكافة مناطق المملكة ، كما استعرض سعادته ابرز محاور الملتقى الخامس التي منها مراجعة جميع الاحتياجات التقنية التي تحتاجها المرحلة القادمة ومراجعة المهام العلمية والتقنية لإدارات المناطق كما تم استعراض ابرز المستجدات التقنية التي سيتم تطبيقها في موسم الحج والعمرة هذا العام ومراجعة ابرز الأنظمة التى تم تفعيلها في المناطق التي من شأنها تسهيل الخدمة للمستفيدين من خدمات الأمن العام في جميع مناطق المملكة ومتطلبات التقنية الحديثة في المناطق وخطط تأمينها واحتياجاتها من القوى البشرية والتدريب المتخصص والتدريب على رأس العمل عقب ذلك قدم فيلم وثائقي عن الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ابُرز من خلاله جملة من الجهود المبذولة ولمحة عن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي ثم دشن معالي مدير الأمن العام المعرض المصاحب للملتقى .