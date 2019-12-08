وكالات(صدى):

يوجد عدة علامات تنبأك بضرورة فحص ضغط إطارات السيارة، مثل استهلاك السيارة للوقود بشكل أكثر من المعتاد، أو شعورك بأنها مقتربة من الأرض كثيرًا.

واحرص دائمًا على الحفاظ على ضغط الهواء المناسب في إطارات السيارة؛ لتحسين معدل استهلاك الوقود في السيارة والحفاظ على الإطارات من التلف لأطول فترة ممكنة.

ويوجد حدين من ضغط الهواء للإطارات، الحد الأول «الحد الأقصى للضغط البارد» وفيه ستلاحظ عبارة «ماكس» على مكان معرفة ضغط الهواء بجانب الحروف الكبيرة 35 PSI، إذ يُعرفك هذا الرقم بالحد الأقصى للضغط البارد المطلوب لإطاراتك لتحمل أقصى حمل لها.

ويضر ضغط الهواء العالي بالإطار بشكل كبير، إذ تعد أضراره أكبر من فوائده، وأبرزها تغيير خصائص الإطار، كما يقلل من العمر الافتراضي للإطار ويؤدي إلى تآكله.

ويتمثل الضغط المثالي لإطار السيارة، ما بين 30 و 35 PSI، وهو إلى الحد الأدنى من ضغط الهواء اللازم لدعم سعة حمل الحمولة القصوى للسيارة، ويمكنك التعرف على الضغط المثالي لسيارتك من خلال ملصق في باب السيارة أو في دليل المالك.