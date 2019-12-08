حقيقة تغيير قميص الهلال في كأس العالم للأندية

نواف السالم(صدى):

أكد مصادر، أن نادي الهلال لن يرتدي طاقمًا جديدًا خلال لقاءاته في كأس العالم للأندية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الهلال سيضع 3 نجمات على قمصان الفريق الأول خلال مشاركته المقبلة في بطولة العالم للأندية التي ستقام في الدوحة.

وتمثل النجمات الثلاث عدد بطولات دوري أبطال آسيا التي حققها الفريق.

وأوضحت المصادر، أن الفريق سيظهر بنفس الطقم الذي ظهر به في بطولة آسيا.

يُذكر أن نادي الهلال من المُقرر أن يُسافر يوم 11 ديسمبر الحالي إلى الدوحة، تأهبًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.