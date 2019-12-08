الهلال يعاود الركض بدون الدوليين.. وغدًا راحة (صور)

ماجد محمد(صدى):

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تدريباته بعد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى سيباستيان جيوفينكو جلسة علاجية؛ نظير تعرضه لإصابة عضلية خفيفة.

ويُنتظر أن يشارك جيوفينكو في تدريبات الفريق الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

كما واصل الثلاثي ” صالح الشهري محمد البريك وبافيتيمبي غوميز ” برامجهم العلاجية والتأهيلية، فيما يلتحق الدوليون بالتدريبات يوم الأربعاء المقبل، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين.

وقرر الجهاز الفني إراحة اللاعبين يوم الغد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل.

يذكر أن المباراة القادمة للهلال ستكون أمام الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك يوم السبت المقبل.