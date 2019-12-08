شاهد.. رقص سعد الصغير ومايا دياب داخل مطعم في بوليفارد الرياض

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، المطرب الشعبي المصري سعد الصغير وهو يرقص داخل أحد المطاعم في منطقة بوليفارد الرياض.

وأوضح الفيديو، سعد الصغير وهو يرقص على أغنية شعبية مصرية وبجانبه الفنانة مايا دياب التي تتفاعل معه.

يشار إلى أن المطرب المصري ومايا دياب متواجدان ضمن فريق عمل مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي تعرض في موسم الرياض.