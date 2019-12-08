شاهد.. رقص سعد الصغير ومايا دياب داخل مطعم في بوليفارد الرياض
أظهر مقطع فيديو، المطرب الشعبي المصري سعد الصغير وهو يرقص داخل أحد المطاعم في منطقة بوليفارد الرياض.
وأوضح الفيديو، سعد الصغير وهو يرقص على أغنية شعبية مصرية وبجانبه الفنانة مايا دياب التي تتفاعل معه.
يشار إلى أن المطرب المصري ومايا دياب متواجدان ضمن فريق عمل مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي تعرض في موسم الرياض.
لللل[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 9 دقائق
افرح يابلادي برقص
افرح يابلادي بقهرنا
ولكن الله غالب علي امره
لان الله عز وجل لا يقبل الخبث والخبايث وان يبدل اقواما خير منا يعبدونه ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تاخذهم في الله لومة لائم