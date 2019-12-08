بالفيديو.. مبتعثة سعودية تتخرج من جامعة فلوريدا وتنال درجة الدكتوراه
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، المبتعثة السعودية رفعة القحطاني لحظة تخرجها من جامعة فلوريدا بمرتبة الشرف لتنال درجة الدكتوراه.
وظهرت المبتعثة في حفل التخرج، حيث نالت درجة الدكتوراة من جامعة فلوريدا وسط حضور عدد كبير من استاذة الجامعة.
وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكدوا أن هذا مشهد يدعو للفخر والاعتزاز بأبناء الوطن.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14608 ] نشر منذ 14 دقيقة
كفو❤الله يحفظها ويوفقها🤲ذي الللي ترفع الراس مو اللي مخربينهاوعلى بالهم التحضر تعري وتبرج الله يردهم اليه ولايبلانا🤲