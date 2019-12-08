طبيب: الكولاجين ليس علاج.. والبوتكس أفضل للتجاعيد (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور محمد صلاح الجمل، استشاري أمراض وجراحة الجلد، أن استخدام الكولاجين في حد ذاته كعلاج ليس له معنى من الناحية الطبية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «سيدتي»، الجسم يأخذ الكولاجين من الغذاء، وليس كأخذه بشكل محدد.

وأشار إلى أن التعرُّض إلى الشمس بشكل مستمر يؤثر على الجلد، ويجعله أكبر من عُمره الطبيعي.

وأكد أن التجاعيد يُمكن علاجها بالتغذية الصحية، وأحيانًا يتدخل الطب بعمليات «البوتكس».