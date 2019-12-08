الجامعة الإسلامية تفتح باب التسجيل في 6 تخصصات دكتوراه بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا- دكتوراه للفصل الدراسي الثاني 1441هـ في محافظة حفر الباطن.

وأوضحت الجامعة أن برامج الدكتوراه متاحة في 6 تخصصات، وهي «فقه، أصول الفقه، الإدارة التربوية، أصول التربية الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، المناهج وطرق التدريس».

وتتمثل مميزات البرامج، في «قبول الطلاب والطالبات، جميع المقررات باللغة العربية، إمكانية الاستفادة من الفرض التعليمي، قبول المواطنين والمقيمين، الرسوم المنهجية 25 ألف وإعداد الرسالة 15 ألف، والدوام نهاية الأسبوع».

كما أشارت الجامعة إلى أنه للتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي اضغط هنا