شاهد.. مستشارة قانونية توضح طريقة حصول المرأة على صك الطلاق

علي القحطاني(صدى):

كشفت أبرار شاكر المستشارة القانونية، عن طريقة حصول المرأة المُطلقة على صك الطلاق.

وقالت أبرار في حوار مع سيدتي، إنه أصبح مٌتاح الأن الحصول على صك الطلاق إلكترونيًا، مما يحمي للمرأة حقوقها.

وأضافت المستشارة القانونية: «عندما يقوم الرجل بتوثيق الطلاق يتم إرسال رسالة للمطلقة بشكل طلقائي باستلام صك الطلاق».