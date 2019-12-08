شاهد.. مستشارة قانونية توضح طريقة حصول المرأة على صك الطلاق
كشفت أبرار شاكر المستشارة القانونية، عن طريقة حصول المرأة المُطلقة على صك الطلاق.
وقالت أبرار في حوار مع سيدتي، إنه أصبح مٌتاح الأن الحصول على صك الطلاق إلكترونيًا، مما يحمي للمرأة حقوقها.
وأضافت المستشارة القانونية: «عندما يقوم الرجل بتوثيق الطلاق يتم إرسال رسالة للمطلقة بشكل طلقائي باستلام صك الطلاق».
أبرار شاكر – محامية ومستشارة قانونية:
عندما يقوم الرجل بتوثيق الطلاق يتم إرسال رسالة للمطلقة بشكل طلقائي باستلام صك الطلاق@abrarsh_lawyer#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/e6Yg6niAF4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 8, 2019
اعرفي حقوقك..
آخر القرارات والقوانين الجديدة التي تخص المرأة السعودية@abrarsh_lawyer#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/qlkrSusHOg
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 8, 2019
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