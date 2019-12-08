«العدل» توضح حقيقة وجود دورات أو معاهد متخصصة في المصالحة والوساطة

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العدل حقيقة ما يتم تداوله من دعوات عن وجود دورات بمقابل مالي تقدمها معاهد متخصصة في المصالحة والوساطة، ويمكن الاستفادة منها في تسجيل المصلحين لدى الوزارة.

وقالت الوزارة إنه لا وجود لدورات أو معاهد معتمدة لديها، إلا ما يتم تحديده عن طريق مركز المصالحة التابع للوزارة، أو ما يعلن عنه من خلاله، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحديد لأي جهة داخلية أو خارجية.

والجدير بالذكر أن قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار من وزير العدل وليد الصمعاني، نصت على وجود شرط حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.