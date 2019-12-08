يعالج التجاعيد.. فوائد الحلزون لبشرتك

أميرة خالد(صدى):

انتشر مؤخرًا استخدام بعض صالونات التجميل للحلزون أو القواقع من أجل علاج البشرة.

ويعتقد خبراء التجميل حول العالم إن الحلزون يحتوي على سائل به مواد مضادة للأكسدة تساعد على التخلص من التجاعيد الموجودة في البشرة، فضلًا عن احتواء القواقع على حمض الهيالورونيك، الذي يدخل في صناعة المستحضرات التجميلية.

ويساعد الحلزون على الحفاظ على مستويات الرطوبة في الجلد ويمنع ظهور التجاعيد في الوجه.

كما يحتوي الحلزون النحيف على حمض الجليكوليك، الذي يساهم في تقشير البشرة؛ ما يساعد على تنشيط مادة الكولاجين في البشرة والتخلص من التجاعيد.

وتستخدم المادة الموجودة في الحلزون في العديد من الكريمات التي تساعد على علاج التالي:

1-سد المسام.

2-علاج ندوب حب الشباب.

3-رطوبة البشرة.

4-إزالة الجلد الميت.

5-علاج الالتهابات.

6-علاج تمدد الجلد.

7-الشفاء من حروق الشمس.

ويمكن وضع الحلزون النقي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على البشرة.