صحة مكة تطلق البوابة الإلكترونية الجديدة

حسين العلي(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير اليوم بمكتبه التحديث الجديد لموقع المديريه العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ الذي احتوى على العديد من الخدمات؛ لتلبية إحتياجات المستفيدين من منسوبي الصحة والمرضى والمراجعين إلكترونياً بيسر وسهولة، من خلال هذه المنصة.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أن التحديث الإلكتروني الجديد يندرج تحت منصة تميز في مرحلته الاولى؛ لتسهيل على مدراء الإدارات في إسناد المهام ومعرفة مدة إنجاز الأعمال والخدمات الموكلة، كما سيتم وضع مؤشر عام يظهر على الموقع عن جميع الخدمات المقدمة لجميع المنشآت الصحية وربطها مباشرة بمكتب المدير، حرصاً منا على الشفافية ومراعاة للصالح العام.

موضحاً بأن أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الجديد هي خدمة (التواصل مع المدير العام) التي يتم من خلالها التواصل مع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى العديد من الأقسام منها الدعم الفني، الصيانة، هوية الموظف، صوتك يهمنا، استطلاع الرأي.

وبيّن مساعد المدير العام للصحة الالكترونية المهندس محمد النفيعي بأنه سيتم إطلاق حملة (وعيك حمايتك) للأمن السيبراني التي تهدف إلى رفع مستوى وعي مستخدمي أجهزة الكمبيوتر خاصة من منسوبي الصحة؛ لفهم المبادئ الاساسية في الإستخدام لتلك الأجهزة وكيفية التعامل مع نظام الحماية لأمن الشبكة العنكبوتية ومنع المتطفلين من إيجاد ثغرات لتسلل إلى قاعة البيانات الخاصة بالمنشآت أو الحصول على معلومات خاصة بها أو بالموظفين قد تضر بمصلحتهم .

داعياً منسوبي صحة مكة المكرمة للإستفادة من الخدمات المقدمة بالموقع، بالإضافة إلى تقييم جودتها من خلال طرح آرائهم ومقترحاتهك عبر القنوات الرسمية والمخصصة لذلك.