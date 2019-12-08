رولز رويس فانتوم تتحول إلى ليموزين مضادة للرصاص

لندن(صدى):

قامت شركة Klassen، بتعديل سيارات رولز رويس فانتوم وتحويلها إلى مركبة ليموزين في قمة الفخامة، ويبلغ طول هذه المركبة 7 أمتار، كما تم تمديد طول قاعدة عجلات إلى 4.8 متر.

وتتميز رولز رويس فانتوم ليموزين بجميع تجهيزات الحماية والأمان والخصوصية، مثل الهيكل المضاد للقذائف والحاجز الفاصل، مما سيمنح الركاب حماية قصوى من النيران والانفجارات.

وتوفر سيارة الليموزين الجديدة مجموعة ضخمة من التجهيزات الفاخرة، والتي تتضمن نظام متعدد الوسائط من iMax مع تشغيل أقراص CD أو DVD، بالإضافة لشبكة إنترنت لاسلكية ونظام Bang & Olufsen صوتي وإضاءة أنيقة للمقصورة.