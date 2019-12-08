امرأة تفكر خارج الصندوق وتضع حدًا لسهرات زوجها على المقهى

لندن(صدى):

فكّرت امرأة بريطانية خارج الصندوق، لوضع حدًا لزوجها الذي يسهر دائمًا مع أصدقائه على المقهى كعادة أغلب رجال العالم.

وقررت جين (48 عامًا)، بناء مقهى لزوجها في حديقة منزلها الخلفية، وتقول في هذا الصدد : «في بداية زواجنا، كان زوجي بول يحب البقاء في المنزل، ولكنه منذ عدة أعوام بدأ يرتاد مقهى البلدة ويتغيب فيه حتى وقت متأخر من الليل، لذا قررت أن أبقيه إلى جانبي عبر بناء مقهى خاص بالمنزل في الباحة الخلفية».

وأوضحت جين، انها أنفقت 25 ألف دولار أمريكي لتسوية الحديثة وتشييد المقهى، مشيرة إلى أنها ستستخدمه في أغراض أخرى كإقامة الحفلات وغيرها.