بالفيديو.. روان بن حسين تقيم «بيبي شاور» لطفلها المنتظر

خالد الظفيري(صدى):

أقامت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين حفل ” بيبي شاور ” لطفلها المنتظر وسط حضور صديقاتها والمقرّبين منه، قائلة إنها دعت 20 شخصًا فقط وهم الأقرب إليها لحضور المناسبة.

ووثقت مقاطع الفيديو لحفل ” بيبي شاور ” الأجواء اللافتة التي كانت موجودة في السهرة من الديكور الذي اعتمد بشكل كبير على باقات الورود والبالونات الملونة وأطباق الحلوى الموزعة على طول الطاولة أمام المدعوين.

وارتدت الفاشينيستا الكويتية في الحفل فستانًا أصفر فاتح اللون تعلوه عباءة مفتوحة من الأمام مزينة من أعلى بالريش.