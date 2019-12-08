بالصورة.. ولادة كائن هجين بين القرد والخنزير

بكين(صدى):

كشف علماء صينيون، عن ولادة حيوانين يجمعان بين شكل وتكوين القرود والخنازير في واقعة غريبة تعد الأولى من نوعها.

وتعد هذه التجربة ناجحة على طريق تطوير عملية زراعة الأعضاء البشرية في الحيوانات، إذ وُلد الحيوانان الهجينان في مختبر الخلايا الجذعية والبيولوجيا التناسلية بالصين.

وأوضح العلماء أنه بالرغم من نجاح التجربة التي جاءت عقب محاولة العالم الإسباني خوان كارلوس إيزيسوا بليمونتي إنتاج كائن هجين بين الخنزير والإنسان قبل عامين، إلا أن الحيوانان الهجينان توفيا بعد أسبوع واحد فقط.

كما أشاروا إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد حقن خلايا قرود معدلة وراثيًا في أجساد الخنازير، لافتين إلى أنه نتج عنها ولادة 10 خنازير صغيرة، وجاء 2 منها فقط هجينة مع أنسجة في القلب والكبد والطحال والرئة والجلد تتألف جزئيًا من خلايا قرد.