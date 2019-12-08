استعدادات ضخمة لتغطية لـ معرض جدة الدولي للكتاب على قناة اقرأ

حسن الزهراني(صدى):

تشهد قنوات اقرأ الفضائية حالة من الاستنفار والاستعداد الضخمة للتغطية على المستوى الفني والاعلامي وذلك انطلاقاً من دورها الفاعل في دعم الثقافة العربية والمحتوى الهادف حيث تستعد قنوات اقرأ الفضائية كــ راعً تلفزيوني لتغطية شاملة وموسعة للعرس الثقافي الذي تشهده عروس البحر الأحمر جدة (معرض جدة الدولي للكتاب ) بنسخته الخامسة.

وتقدم اقرا هذه السنة العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض بالإضافة الى خدمات مختلفة لزوار المعرض في أجنحة اقرأ داخل المعرض ، ومن أهم هذه الخدمات رسالة يومية تلفزيونية عن المعرض واحداثه اليومية ، تجارب اداء تلفزيونية مصورة لمن يرغب من الزوار ، تقارير نوعية تتحدث عن قصص لها علاقة بالمعرض والكتب ، برنامج كاتب وكتاب يتحدث عن سيرة بعض الكتاب المشاركين في المعرض ، سناب اقرأ يسجل الزائر كلمته في السناب الخاص بقناة اقرأ الذي يشاهده ملايين المتابعين ، تغطية شاملة ومباشرة عن المعرض واجنحته من خلال البث المباشر على السوشال ميديا ، دورات وورش عمل اعلامية مجانية.

وتتميز قنوات اقرأ الفضائية وشركة اقرا الاعلامية هذا العام بالنسخة الخامسة من المعرض بتواجدها في 3 مواقع داخل المعرض من خلال الجناح الخاص بالدورات التدريبية المجانية التي تقيمها اقرأ لرفد الراغبين بالخبرات الاعلامية والفنية وجناح تجارب الاداء والمنصة المميزة وسط المعرض التي سكون علامة فارقة وايقونة بارزة في وسط معرض جدة الدولي للكتاب الخامس.

ترحب اقرأ بجميع الزوار طيلة ايام المعرض كما يتواجد عدد من فريق قنوات اقرأ الفضائية المتخصص في جناح قناة اقرأ و منصة لاستقبال الزوار والاجابة على تساؤلاتهم.