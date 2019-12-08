لم تنتهي قضية الفيديوهات الفاضحة.. منى فاروق تستفز الجمهور بجرأتها (صورة)

القاهرة(صدى):

لم تنتهي قضية الفنانة المصرية منى فاروق الخاصة بالفيديوهات الفاضحة لها مع المخرج خالد يوسف، إلا وبدأت تظهر من جديد بملابس وإطلالات وجريئة.

وظهرت الفنانة المصرية، بملابس جريئة وإطلالة مستفزة مع أحد الشباب، ما عرّضها لهجوم قوي من الجمهور وبدأو يُذكروها بقضيتها التي لا تزال تُنظر في القضاء.

وكانت منى فاروق، قد طالبت الجمهور المتابعين بعدم انتقادها في كل لحظة لأن الأمر سبب لها حالة نفسية سيئة، مؤكدة أن التوبة عند الله فقط.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قرّرت إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلّقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع مخرج شهير.