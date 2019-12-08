أنواع شوربة ساخنة يجب عليكِ تناولها في موسم الشتاء

أميرة خالد(صدى):

هناك بعض أنواع الشوربة الساخنة والمعلبة تعمل على رفع معدلات ضغط الدم، بينما هناك أنواع أخرى تُخفض الضغط وبها العديد من الفوائد الصحية.

وبالتزامن مع موسم الشتاء، يلجأ الكثيرون إلى التدفئة بتناول أنواع الشوربة الساخنة وبالتالي نستعرض 3 أنواع منها والتي تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة وتُخفض ضغط الدم كذلك.

شوربة العدس..

من أشهر أنواع الشوربة التي يتم تناولها في الشتاء، لأنه مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، كما تعمل شوربة العدس على الوقاية من مشكلات القلب وارتفاع ضغط الدم.

شوربة الدجاج..

وكذلك هذا النوع من الشوربة يُشتهر تناوله في الشتاء، وهو يحافظ على صحة القلب وتحمي من ارتفاع ضغط الدم.

شوربة الخضروات..

وتتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة والمحافظة على صحة القلب وتساعد في التقليل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.